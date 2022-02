Waarom zijn de witte lijnen op onze snelwegen bij regen moeilijk zichtbaar? En kunnen we daar iets aan doen?

Over de vraag waarom de Vlaamse overheid op onze snelwegen geen ZOAB gebruikt, is al veel inkt gevloeid, maar de discussie blijft wel belangrijk. “De eerste reden waarom Rijkswaterstaat in Nederland ZOAB gebruikt, is geluid, “ aldus Goubert. “De Nederlanders leggen afhankelijk van de plaats één of twee-laags ZOAB. Dat resulteert respectievelijk in 3 tot 8 decibel minder verkeerslawaai.”

Het leidt echter ook tot aangename neveneffecten. ZOAB veroorzaakt minder wateropspatting of zogenoemd stuifwater, zeker bij veel vrachtwagens op de weg, en dan blijft de wegmarkering beter zichtbaar. "Een nadeel is dat ZOAB door de vele holtes sneller kan rafelen. Bovendien hebben de holtes de neiging om geleidelijk aan dicht te slibben door vuilophopingen. Het geluidseffect bij enkellaags ZOAB op snelwegen vermindert met circa 0.3 decibel per jaar, dus na 10 jaar ben je alles kwijt,” aldus nog Goubert.