Dilbeekse wijkagent nodigt inwoners uit in zijn "wijkbabbelbox": "Kloof tussen burgers en politie verkleinen"

"Na alle handhaving die we moesten doen als gevolg van het coronavirus, vonden we dat we iets moesten doen om de relatie tussen de politie en de burgers op te krikken", geeft hoofdcommissaris Arnoud Vermoesen toe. "We merken dat de strenge maatregelen voor een afstand hebben gezorgd tussen bepaalde bevolkingsgroepen en de politie. Die kloof willen we op eigen initiatief absoluut dichten."

Eén van de manieren om dat te doen is de wijkbabbelbox. Daarin zal wijkagent Frank Van Crombruggen op regelmatige tijdstippen beschikbaar zijn voor gesprekken. "Mensen kunnen bij hem terecht met allerlei vragen, opmerkingen of suggesties in verband met ons politiewerk."