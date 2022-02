Wildgroei verkeersborden in Kapelle-op-den-Bos: “Verkeersveiligheid komt in het gedrang”

Die overvloed aan verkeersborden heeft volgens oppositiepartij ProKA,een invloed op de verkeersveiligheid. De partij vindt dat de gemeente te gulzig is met het plaatsen van verkeersborden. “Als ik in mijn eigen gemeente rond rijd, zie ik vooral borden staan naar rijrichtingen die niet kloppen. Richting A12 en je wordt dan richting Mechelen gestuurd. En in Mechelen loopt geen A12 maar een E19”, zegt oppositielid Dirk Robberechts (proKA).

“En dan zijn er nog verkeersborden die vijf keer in dezelfde richting staan met vijf keer dezelfde boodschap. Dat is zinloos. Maar hierdoor komt wel de verkeersveiligheid in het gedrang omdat het onduidelijk wordt. Vrachtwagenbestuurders weten niet meer wat ze moeten doen en staan dan stil op een kruispunt."