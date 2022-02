Woningprijzen in Oudenaarde stijgen fors: prijzen liggen gemiddeld 45 procent hoger dan 10 jaar geleden

In Oudenaarde zijn de woningprijzen de afgelopen 10 jaar met maar liefst 45 procent gestegen: van gemiddeld 172.000 euro naar 250.000 euro. Die stijging is een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 28 procent. "Om die stijgende prijzen tegen te gaan, stimuleren we eigenaars om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor", reageert schepen Stefaan Vercamer (CD&V).