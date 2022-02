Ziektebriefje na coronabesmetting voortaan via infolijn en niet meer via huisarts in Antwerpen en randgemeenten

De lokale corona-infolijn van de stad Antwerpen (03 435 95 55) levert voortaan ook digitale corona-attesten af. Dat geldt voor inwoners van de stad, Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem. De attesten gelden voor 7 dagen.

"Voorwaarde is wel dat je een PCR-test liet afnemen of een sneltest in de apotheek, geen zelftest", zegt schepen voor Gezondheidszorg Els Van Doesburg (N-VA). "Als die positief is, kunnen ze bellen naar de lokale corona-infolijn. Onze medewerkers bezorgen dan een ziekte-attest via mail."

Het attest zou binnen de 24 uur verstuurd worden. Het aantal mensen dat een attest kan aanvragen is wel beperkt. "We mikken op een 200 per dag. We gaan dat opbouwen en dag per dag bekijken, zodat we zo veel mogelijk werk uit de handen van de huisartsen nemen."

Ook kan niet iedereen op de corona-infolijn terecht. Wie voor het onderwijs, de politie, het leger of de haven werkt, moet nog altijd naar zijn huisarts.