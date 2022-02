Stad Mechelen plant 472 nieuwe bomen: "In de lente staan ze al in bloei"

Het gaat deels om extra bomen en deels om bomen die ter compensatie van gekapte bomen worden geplant. Zo komen er ruim 160 extra bomen langs de vaart: aan het Zennegat, langs beide zijden van de Auwegemvaart en aan de Geerdegemvaart ter hoogte van de Hotelweg. "Dit jaar focussen we heel erg op de locaties langs de vaart, waar we heel wat open ruimte hebben. Die willen we graag met toekomstbomen volplanten. Dat betekent dat de verschillende soorten bomen klaar zijn voor de warmere temperaturen in de toekomst", vertelt Princen.