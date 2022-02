VS: "Rusland beraamt geënsceneerde Oekraïense aanvallen als voorwendsel om het land aan te vallen"

Volgens de Amerikaanse kranten The New York Times en The Washington Post zou Rusland niet alleen fake news voorbereiden over een aanval op Russischsprekenden, het zou er ook nog eens overtuigende (maar valse) beelden bij maken. De "slachtoffers" zouden vallen bij een aanval van het Oekraïense leger, in het oosten van het land of zelfs over de Russische grens. Ernstig genoeg om de Russische troepen naar Oekraïne te sturen "om de Russischsprekende bevolking te steunen". De Amerikaanse kranten zeggen het verhaal te hebben van betrouwbare maar anonieme bronnen in de Amerikaanse inlichtingendiensten.