Amerikaanse troepen doden nieuwe IS-leider al-Qurayshi bij raid in Syrië

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi is geboren in Irak en maakte opgang in de rangen van extremistische moslimgroepen zoals IS. Hij is een veteraan van gevechten tegen westerse troepen en hun bondgenoten. In 2019 -na de dood van al-Baghdadi- werd hij door IS uitgeroepen als nieuwe leider.

Net zoals veel van zijn medestanders gebruikte hij niet zijn echte naam. Die zou eerder Mohammed al-Salbi zijn. De "strijdnaam" al-Hashimi al-Qurayshi verwijst naar de familie en de stam waartoe ook de profeet Mohammed behoorde (de Hashimieten en de Quraysh) en toont aan dat de IS-leider zich beschouwde als verwant met die familie, wat niet bewezen is.