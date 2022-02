Bewoners klagen: "Reclamefolders belanden in de berm in plaats van in onze bus"

De verdeler van die reclamefolders in Merchtem heeft er blijkbaar niet zo veel zin in, want de folders die hij moet verdelen zijn op verschillende plaatsen gewoon langs de kant van de weg achtergelaten. Op sociale media reageren inwoners boos, en ook de handelaars zijn niet blij, want zij betalen natuurlijk voor advertenties in die reclamefolders die nu dus gewoon in de gracht belanden.

De burgemeester van Merchtem, Maarten Mast (Lijst van de Burgemeester) bevestigt het probleem: "De laatste tijd krijgen we meer en meer meldingen van hoopjes reclamebladen die in de kant of in de beek op allerhande plaatsen in de gemeente gedumpt worden. Na een zoveelste melding op sociale media zijn we gaan uitzoeken wie de reclamebladen verdeelt. Het gaat om kleine zelfstandigen die dat moeten bedelen. De bedoeling is dat we die mensen nu gaan aanpakken en beboeten voor sluikstorten."

De gemeente heeft ook de verantwoordelijke uitgever aangeschreven en hoopt dat de folders nu wel op een fatsoenlijke manier bezorgd zullen worden.