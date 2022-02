Tractor botst met lading tegen brug in Kortrijk, chauffeur ernstig gewond

In Kortrijk heeft een inschattingsfout van een tractorbestuurder geleid tot een bizarre botsing. De man reed langs de Meensesteenweg maar besefte niet dat de spoorwegbrug waar hij onderdoor moest, lager was dan de hoogte van de graafkraan die hij vervoerde in zijn aanhangwagen. Hij raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.