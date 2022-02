Onzekerheid over boosterprik drijft jongeren tot "boostertoerisme": "De regels zijn minder streng in Duitsland"

Thomas Geusen uit Hasselt is 16 jaar oud en komt dus nog niet in aanmerking voor een boosterprik in eigen land. Dus trok hij naar Aken, net over de grens in Duitsland. "In Duitsland zijn de regels voor een boosterprik minder streng", legt hij uit aan Radio 2 Limburg. "Iedereen mag er daar al eentje krijgen."