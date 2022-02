Café Flandrine in Brugge verandert naam na klacht brasserie De Flandrien in Lovendegem

De ondernemingsrechtbank oordeelde dat Flandrine te veel deed denken aan De Flandrien, een brasserie in Lovendegem in Oost-Vlaanderen. De zaakvoerder uit Lovendegem kon de naamsverwarring ook bewijzen. “Sinds de zomer, kort na de opening van Flandrine in Brugge, maakte ik regelmatig mee dat gereserveerde tafels leeg bleven. Toen ik die mensen opbelde, kreeg ik steeds te horen dat ze wel aan tafel zaten, maar dan in Brugge. Heel vaak ging het om Nederlanders, die Flandrien op dezelfde manier uitspreken als Flandrine”, zegt Ryckaert.