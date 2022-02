Iconisch Budweiser-logo uit baseballstadion van Amerikaanse Red Sox verhuisd naar AB Inbev-kantoor in Leuven

Sinds een paar jaar wordt het populaire Amerikaanse bier Budweiser ook gebrouwen in Leuven. "Ons hoofdkantoor in Leuven is volledig vernieuwd en we willen graag al onze merken in de kijker zetten. Hoewel Leuven de stad van Stella Artois is, zijn we ook trots dat we Budweiser mogen brouwen in Leuven", legt woordvoerder Pascaline Van de Perre uit. De brouwerij zegt momenteel geen plannen te hebben om het populaire Amerikaanse biermerk ook - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk - in België op de markt te brengen. (lees verder onder de tweet)