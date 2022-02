Burgemeester Sint-Laureins veegt geruchten over asielcentrum van tafel: "Werken aan Godshuis bedoeld om dieven tegen te houden"

In Sint-Laureins vreesden dat er een nieuw asielcentrum zou komen in het Godshuis. De vermoedens laaiden op omdat er op dit moment werken bezig zijn, maar volgens de burgemeester Franki Van de Moere (Open Vld) is er nog geen beslissing gevallen over een asielcentrum. De bekende voormalige feestzaal is in de running om een asielcentrum te worden waar ruim 200 mensen terecht zouden kunnen.