Bus in Ronse bekogeld met stenen, chauffeur dient klacht in bij politie

Geert Illegems was bijna aan het einde van zijn busrit in Ronse op lijn 71, hij had net twee jongeren laten afstappen, toen er plots voor hem een mistgordijn verscheen. Hij zag helemaal niets meer. Vermoedelijk door een rookbom die in de buurt was beland. Meteen daarop gooide iemand met een steen naar de bus, die vloog door het zijraam. Later botste een andere steen tegen de bovenkant van de bus, ter hoogte van de stuurcabine. Ook de instapdeur is daarbij gebroken, bevestigt de Lijn.

Illegems reed snel weg, door de mist, om zichzelf in veiligheid te brengen. Toen dat gelukt was, riep hij de politie en de dispatching van De Lijn op. Illegems stapte naar de politie en diende een klacht in.