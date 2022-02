CHECK - Nee, er zijn geen tienduizenden doden in Europa gemeld na coronavaccin 

Elk land heeft een officieel meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen. In ons land is dat het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Ook de Europese Unie, samen met het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau), beschikt over zo’n meldpunt, EudraVigilance. Via zulke meldpunten kunnen gezondheidsinstellingen monitoren hoe frequent bepaalde mogelijke bijwerkingen voorkomen onder de bevolking. Zowel lidstaten zelf via hun officiële instanties als burgers kunnen meldingen doen. Iedereen kan dus zo'n melding maken, wat de betrouwbaarheid soms in vraagt stelt.