"Een van zwartste bladzijden uit onze geschiedenis": auteur Chris De Stoop hard voor corona-aanpak in woonzorgcentra

“Dat Guido de superverspreider was, is nooit hardgemaakt,” zegt De Stoop in “De wereld vandaag” op Radio 1. "Er moest een schuldige worden gevonden in een blame game. Voor Guido was het geen klap in het gezicht, maar een blok beton dat op hem neerstortte. In de dagen voor het feestje waren er al besmettingen; Guido kan het even goed opgeraapt hebben en slachtoffer zijn in plaats van verspreider. Het sinterklaasbezoek heeft wel gezorgd voor de enorme dynamiek van besmettingen.”