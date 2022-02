Coronacrisis maakt duidelijk dat geneesmiddelengebruik soms anders kan volgens CM

"Voor mij was de grootste verassing de grote terugval van het gebruik van Rilatine door jongeren met ADHD", zegt Van Gorp. "We zien dat ook tijdens schoolvakanties. We hebben er ook al vroeger onderzoek rond gedaan, maar het is toch vreemd dat we heel snel denken dat het geneesmiddel de oplossing is. We merken nu dat wanneer de school dicht is, die kinderen minder van het geneesmiddel nodig hebben. We weten ondertussen ook dat gedragstherapie of psycho-eductatie of zelf de schoolomgeving anders inrichten ervoor kan zorgen dat de kinderen niet meer gedwongen worden om medicatie te nemen."

"We willen het debat rond het gebruik van geneesmiddelen nu openen", pleit Van Gorp. "Nu we zo'n grote case als de coronacrisis hebben gehad, moeten we het geneesmiddelengebruik in vraag stellen. Het geneesmiddel is niet altijd de (enige) oplossing, maar er zijn zeker nog andere middelen die moeten aangeboord worden. We willen het begrip geneesmiddel verder opentrekken dan alleen een pil. Een gezonde wandeling of gezonde voeding kan ook een middel zijn om te genezen. We hebben juist gezien dat mensen door anders te gaan leven en bewegen tijdens de lockdown, soms ook gezonder zijn gaan leven en dat is toch wel een heel positief effect van de coronacrisis."

Beluister hieronder het volledige gesprek met Luc Van Gorp in "De ochtend" op Radio1.