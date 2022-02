Impact van cyberaanval voelbaar in haven van Gent en Antwerpen: schepen in de wachtrij 

Al zeker twee olieopslagterminals in de haven van Gent en Antwerpen hebben problemen met laden en lossen door een grootschalige cyberaanval. Die begon afgelopen zaterdag al. Dat schrijft De Morgen op basis van een bericht van beurswebsite MarketScreener.com. In totaal zouden zes terminals getroffen zijn waaronder ook die van Amsterdam en Terneuzen. De precieze aard van de aanval is nog onduidelijk.