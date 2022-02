De ezelsstoet in Bassevelde uitgesteld: "Maar één keer om de vier jaar en dan moet het er boenk op zijn"

Ook in 2022 geen Ezelsstoet en geen Ezelsfeesten in Bassevelde. Door de onzekerheid rond de coronamaatregelen wordt alles een jaar uitgesteld naar 24 september 2023. Er komt ook geen alternatief. "Een halve stoet organiseren, is geen optie", zegt de werkgroep Ezelsstoet. "Niemand zit te wachten op een stoet met amper tien wagens, de Basseveldenaar verdient meer."