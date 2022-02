De recentste Jommeke werd geschreven door Oudenaardist Kristof Berte: "Droom die uitkomt"

Het Verpeste Kamp gaat over een belangrijk thema: pesten. "Jommeke gaat op kamp en op dat kamp is er één kindje die wat buiten de groep valt", vertelt Berte. "Na verloop van tijd blijkt dat zij gepest wordt door een van de andere kinderen die mee is. Het begint heel onschuldig, maar het loopt wel uit de hand. Het verhaal gaat over hoe pesten eigenlijk ontstaat en wat er aan kan gebeuren."