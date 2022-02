Gentse lage-emissiezone blijft beroeren in oldtimerland: "Gaan we nog kunnen rijden?" vraagt vereniging zich af

Jens Anno woont zelf buiten het centrum, dus hij heeft er minder last van. "Maar het gaat niet alleen over de mensen die in het centrum wonen, het gaat over de hele sector. Mensen vragen zich af of hun hobby nog betaalbaar kan blijven." Hij doelt daarmee ook op toekomstige geïnteresseerden in de hobby. Want hoe duurder de hobby wordt, hoe minder gemotiveerd de mensen zijn. "Gaat er nog een toekomst zijn voor de sector", vraagt hij zich af. "Gaan we nog kunnen rijden met onze oldtimers?"