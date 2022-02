Tian Bao, de oudste panda geboren in België, blijft toch nog een jaartje in Pairi Daiza

Tian Bao werd geboren op 2 juni 2016 in dierentuin Pairi Daiza in Henegouwen. De reuzenpanda was de eerste die ooit in ons land geboren werd en viert dus dit jaar zijn zesde verjaardag.

Het is uitzonderlijk dat Tian Bao nog steeds in ons land woont. De overeenkomst over de aanwezigheid van panda's in België bepaalt namelijk dat de baby’s die in Pairi Daiza geboren worden, naar China terugkeren wanneer ze 4 jaar oud zijn. Reuzenpanda's leven immers in de bamboebossen in China.