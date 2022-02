Diplomatieke boycot werpt schaduw over Olympische Winterspelen en Chinese imago in de wereld

Dat politiek niets met sport te maken heeft, is onzin. Niemand wil nog een herhaling van de "nazi-Spelen" van 1936 in Berlijn, ook al zette de zwarte Amerikaanse atleet Jesse Owens toen zowel Adolf Hitler als diens "superieure Germaanse sportlui" voor schut. In 1980 boycotten de VS en andere landen de Zomerspelen in Moskou als reactie op de Sovjetinvasie in Afghanistan. Vier jaar later namen de Sovjet-Unie en de Oost-Europese "bondgenoten" weerwraak tijdens de Spelen in Los Angeles. Telkens waren wel de atleten het slachtoffer.

Meer recent was er een diplomatieke boycot -geen sportieve- door de VS van de Winterspelen in de Zuid-Russische stad Sotsji in 2014 uit protest tegen de vervolging van holebi's in dat land. Omgekeerd luidden de Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea in 2018 de plotse "dooi" in in de relaties tussen Noord-Korea, Zuid-Korea en de VS, al is die situatie intussen opnieuw bevroren.