Student instrumentenbouw Bastian (21) maakt klavecimbel uit 17e eeuw na: "Gepassioneerd door vergeten ambacht"

Ze zijn in België wellicht op 2 handen te tellen, maar Gent is er binnenkort één rijker: de 21-jarige Bastian Neelen werkt aan een carrière als klavecimbelbouwer. Hij is 1 van de 20 studenten Instrumentenbouw - verdeeld over de 5 studiejaren - die het KASK & Conservatorium in de Arteveldestad rijk is. Neelen koos als enige voor een specialisatie in klavecimbels. "Maar ik ben dus niet de enige die met niche-instrumenten werkt", relativeert hij meteen. "Zo worden er ook kleine orgels, fortepianos en luiten gemaakt. De rode draad in onze opleiding is voor iedereen dezelfde: we zijn allemaal gepassioneerd door de oude of vergeten ambachten van de instrumentenbouw."