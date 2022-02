Erfgoedsite Goed te Beaulieu wordt oase langs de Leie voor traag toerisme

“We mikken op een verblijf van een tiental mensen die er een woon-, leef-, werk-, vrijetijds- en leefruimte krijgen”, zegt Tim Vannieuwenhuyse van de Groep WAAK. “Mensen met een beperking die er wonen, werken in het atelier om lokale producten te maken en ook instaan voor de verkoop of de bediening in een traag café dat wordt gepland. Als je met de fiets of te voet passeert, kan je er iets drinken of eten van de lokale producten die er gemaakt worden.”

Daarnaast komt er een kruidentuin, de pluktuin, een fruitboomgaard en picknickmanden die gevuld worden met dagbestedingsproducten die je ter plaatse kan combineren. Het personeel van het maatwerkbedrijf van WAAK zorgt voor de inrichting en het onderhoud. Zorgzaam Werk (ZOWE), een organisatie die mensen opvangt uit of voorbereidt op de arbeidsmarkt, zal er ook actief zijn.