17 bewoners geëvacueerd uit voormalig woonzorgcentrum in Geraardsbergen na inval politie

Eerder vandaag is er een inval geweest in Alegria Cohousing, dat is het gewezen woonzorgcentrum Beauprez en in de assistentiewoningen van De Kloef. "Het gebeurde door de gerechtelijke politie in aanwezigheid van medisch geschoold personeel", zegt burgemeester De Padt. "Ze zijn alle kamers afgelopen om te kijken wie er nog in staat was voor zich zelf te behelpen."