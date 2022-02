"Examenvragen in ruil voor 'iets'": studente wacht al 2 jaar op antwoord van UGent na melding ongepast gedrag

Meer nog: nadat ze erover begint te tweeten, krijgt ze van UGent-rector te horen dat er eigenlijk nog geen sanctie is. "Wat de behandeling van de melding in kwestie betreft moet het advies van de Tuchtcommissie nog uitgeschreven worden", laat Van de Walle onze redactie weten. "De procedure is dus nog niet ten einde. Dat de studente eind vorig jaar te horen kreeg dat de assistent een passende sanctie had gekregen, was bijgevolg fout en had niet mogen gebeuren. Op dat ogenblik moest minstens de nuance toegevoegd zijn dat de Tuchtcommissie haar advies nog diende te finaliseren en dat de procedure nog niet ten einde was. Er is inmiddels bij de Tuchtcommissie op aangedrongen om haar werkzaamheden op zeer korte termijn af te ronden."