Ruim eeuw na hun dood krijgen 599 Belgen die op vergeten begraafplaats uit WO I in Frankrijk liggen een naam

Die namen zijn nu dus vereeuwigd op een herinneringsbord, aan de inrijlaan van de abdij. “Er is ruzie met de boer die eigenaar is van de weide”, weet Saerens. “Hij laat zelfs geen bloementuil of pancarte toe. We blijven onderhandelen.” In de jaren vijftig werden de witte kruisjes verwijderd en de graven verborgen onder een dikke laag aarde. “Het enige wat overbleef, was de betonnen sokkel waarop een groot kruisbeeld stond. Dat voetstuk veroorzaakt nu de glooiing in het landschap. We hopen dat we uiteindelijk toch te kennen mogen geven dat er zich een begraafplaats bevindt.”