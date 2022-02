"Ik wil antwoorden geven": Freya Rowaert (43) leeft al 20 jaar met kanker en lanceert nu eigen informatieplatform

In die korte video's antwoordt Rowaert vanuit haar eigen ervaring op vragen zoals "is het oké om een second opinion te vragen over je behandeling?", "hoe praat je met je omgeving over je ziekte?" en "hoe bereid je een gesprek met de dokter voor?". In haar antwoorden zitten ook concrete tips, zoals "neem een spiekbriefje mee naar de oncoloog". "Je kan zo in die emotie zitten, zo gespannen zijn", vertelt ze, "dat het soms moeilijk kan zijn om je alles te herinneren".