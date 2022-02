Gentenaren zien toeristen minder graag komen: "1 op de 3 ondervindt overlast"

De coronapandemie bracht rust in het toeristisch centrum van Gent en dat viel bij een deel van de inwoners in goede aarde. Zo goed zelfs dat ze de drukte die toeristen veroorzaken niet altijd graag zien terug komen. In een onderzoek van Toerisme Vlaanderen en de kunsteden, waar zo'n 1.200 Gentenaars aan deelnamen, gaf ongeveer de helft (46 procent) van de inwoners aan een jaar met minder toeristen als aangenaam ervaren te hebben. Daarnaast staan ze ook veel negatiever tegenover toerisme in vergelijking met 5 jaar geleden. Bijna de helft van de Gentenaars vindt het centrum overvol door toerisme, tegenover een derde in 2017.

De antwoorden lagen in de lijn van de verwachtingen van schepen voor Toerisme Bram van Braeckevelt (Groen). "We zijn proactief bezig met spreiding van toerisme zodat we vermijden dat we op een punt komen waarop de inwoners ons een halt toeroepen. Door het onderzoek ontdekken we dat de inwoners vooral de groepjes- en dagjestoeristen hekelen. Hierdoor proberen we de toeristen voor meer dan één dag naar hier te laten komen. We willen in debat gaan met de inwoners over de leefbaarheid van de komende groei van toeristen."