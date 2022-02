Gratis welkomstpakketten in vluchthuizen in Noord-West-Vlaanderen: "Sinds corona meer vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld"

"In de eerste lockdown zat iedereen op elkaar gepakt in huis. In sommige gezinnen ging het al niet goed. De spanningen draaiden door corona nog meer uit op geweld. Sommige vrouwen kunnen dan niet anders dan op de vlucht te gaan en hun kinderen mee te nemen. Niet alleen de klachten van vrouwenmishandeling zijn toegenomen, we zien dat ook het aantal vrouwen die moeten opgevangen worden alleen maar stijgt", zegt Katrien Debruyne van Zonta.

De afdelingen van Zonta Middelkerke-Westkust, De Haan en Brugge wilden een antwoord bieden aan al dat verdriet. Ze hebben welkomstpakketten samengesteld die zullen uitgedeeld worden aan de vlucht- en opvanghuizen van het CAW Noord-West-Vlaanderen. In die huizen alleen al werd het afgelopen jaar een 90-tal vrouwen en 40 kinderen opgevangen.