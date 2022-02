Grottenhyena's stonden 45.000 jaar geleden onder grote ecologische druk, zo blijkt uit honderden welpenskeletten in Waalse grot

Maar deze carnivoor was een sleuteldier in de prehistorische ecosystemen van Eurazië. Hij speelde een belangrijke rol in het behoud van het ecologische evenwicht.



De unieke ontdekking van de honderden skeletten van hyenawelpjes en analyses die nog aan de gang zijn, zullen ons beter doen begrijpen hoe prehistorische mensensoorten en grote carnivoren zich tot elkaar verhielden in Noord-Europa, en hoe ze zich aanpasten aan klimaatvariaties tijdens de laatste IJstijd, zeggen de onderzoekers.



Neanderthalers verdwenen rond 40.000 jaar geleden uit de noordelijke gebieden, slechts enkele millennia nadat Homo sapiens - de moderne mens - in westelijk Europa was gearriveerd. Een combinatie van verschillende vormen van ecologische druk leidde daarna tot ‘de massa-extinctie van het Kwartair’, ruwweg tussen 35.000 en 10.000 jaar geleden, waarbij de meeste zoogdieren boven de 40 kilogram uitstierven.

De studie van de onderzoekers van het KBIN en een collega van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is gepubliceerd in het Journal of Quaternary Science. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.