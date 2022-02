Beroemde schip Endeavour van kapitein James Cook uit 18e eeuw mogelijk gevonden voor kust van VS

"Wat we zien op de site van het scheepswrak dat bestudeerd wordt, komt overeen met wat verwacht kan worden van de Endeavour, maar er zijn geen onweerlegbare gegevens gevonden die bewijzen dat de site dat iconische schip is en er zijn nog veel onbeantwoorde vragen die een dergelijke identificatie zouden kunnen tenietdoen", zo schreef ze. "Als de studie is afgerond, zal RIMAP het gegronde rapport uitbrengen."

Ze voegde eraan toe dat "de conclusies gebaseerd zullen zijn op een correct wetenschappelijk proces en niet op de Australische emoties of politiek". Ze noemde de aankondiging van Sumption ook contractbreuk.

Een woordvoerder van het Australian National Maritime Museum zei dat de aankondiging niet inging tegen om het even welk contract en dat "mevrouw Abbas het recht heeft op haar eigen mening over de enorme hoeveelheid verzamelde bewijzen."

Ook het hoofd van de afdeling maritieme archeologie van het museum, Kieran Hosty, bleef in een interview met de Australian Broadcasting Corporation bij de identificatie. Hij zei dat hij dacht dat er in november een eind was gekomen aan het contract met RIMAP en hij gaf meer details die hem ervan overtuigd hadden dat het om de Endeavour ging, namelijk de grootte van de spanten, het feit dat het schip van Europese makelijk was en de gaten in de kiel waarmee het schip tot zinken was gebracht.

"Het voldoet aan al die voorwaarden", zei Hosty. "We blijven echter ten zeerste bereid tot gesprekken met doctor Abbas als ze het niet eens is met onze bevindingen, met hun bevindingen."