Helikopterbemanning Defensie leert ontsnappen uit zinkende helikopter in zwembad Oostduinkerke

In Oostduinkerke bij Koksijde is een reddingsoefening van Defensie aan de gang. Bemanningsleden van helikopters worden er in het openluchtzwembad opgeleid om te overleven na een crash in zee. "Vandaag leren we onze bemanning veilig uit een helikopter klimmen, na een crash op het water", zegt kolonel Reza Vandenbroucke.