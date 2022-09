Het einde van een tijdperk: hoe de wereld veranderd is sinds het aantreden van Queen Elizabeth II

Het eerste zwarte vrouwelijke parlementslid, Diane Abbott, kwam er pas in 1987. Het eerste openlijk homoseksuele parlementslid was Maureen Colquhoun in 1972, de eerste openlijk homoseksuele man in het parlement was Chris Smith in 1983.

Dat is merkwaardig, want toen de Queen aantrad was homoseks tussen mannen nog strafbaar, en dat leidde geregeld tot betrappingen, arrestaties en gevangenisstraffen. Pas in 1967 werd seks met wederzijdse toestemming tussen twee mannen ouder dan 21 legaal in het Verenigd Koninkrijk.