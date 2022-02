Ijssalon in oud stationsgebouw van Zichem tweede keer dicht door asbestproblemen

Een advocaat gaat nu in overleg met de eigenaar, de dakwerker en de aannemer bekijken wie verantwoordelijk is, zodat die persoon het gebouw opnieuw veilig kan maken. "Ik hoop dat de verzekering hierin zal tussenkomen, want ik verlies hierdoor natuurlijk een belangrijk deel van mijn inkomen. Maar geld is niet het belangrijkste. Ik hoop vooral dat dit mooie historische station snel weer in goede conditie verkeert, want het is te mooi om te laten verloederen", aldus Celle.

Uitbater Celle van Genechten wil op termijn ook de wachtruimte van het stationsgebouw opnieuw openen zodat treinreizigers droog en warm op hun trein kunnen wachten. Hij hoopt dat het ijssalon tegen Zichem carnaval, begin april, opnieuw veilig de deuren kan openen.