UGent-studenten klagen over planning van inhaalexamens: "Tussen andere examens gepropt"

Enkele studenten van de Gentse universiteit zijn misnoegd over de planning van de inhaalexamens. De Gentse universiteit had de inhaalexamens door corona uitzonderlijk voorzien tot eind deze maand, maar nu blijkt dat ze ook veel inhaalexamens tussen andere examens hebben gepland en dat was niet altijd haalbaar voor de studenten. "Ik had voor een vak maar een halve dag om me voor te bereiden. Dat kan toch niet. Dat wordt dus sowieso een examen in augustus", getuigt een studente op Radio 2 Oost-Vlaanderen.