Arno spreekt in interview met Studio Brussel openlijk over uitvaart: "Ik wil uitgestrooid worden voor kust van Oostende"

In een uitgebreid gesprek met Studio Brussel naar aanleiding van die concerten geeft Arno toe dat hij niet houdt van afscheid nemen, maar dat hij toch al enkele zaken heeft voorbereid rond zijn uitvaart.

"Ik heb geen angst voor de dood, maar ik denk wel aan mijn kinderen, en de mensen rondom mij. Op mijn begrafenis wil ik het nummer "Like a rolling stone" horen, van Bob Dylan. En mijn as moet uitgestrooid worden in de zee, voor Oostende. Dat wil ik."

Of die optredens zijn muzikale afscheid worden of niet, laat Arno dan weer in het midden. "Ik denk niet aan een afscheid. We zullen zien, want ik leef vandaag, en morgen bestaat niet."