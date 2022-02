Nieuwe examenkalender KdG, met tweede zit al voor de zomer, werpt vruchten af: aantal studenten dat afhaakt ruim een derde gedaald

De nieuwe examenkalender werd vorig jaar ingevoerd in de bachelor Sociaal Werk bij wijze van proefproject. Nu wordt dat verlengd in die opleiding. Studenten krijgen er tijdens het academiejaar drie keer de kans om hun examens af te leggen. "Voor de theoretische vakken kunnen ze examen doen in november, januari of maart", zegt opleidingshoofd Veerle Van Gestel. "Ze kunnen ervoor kiezen om eerst een deel af te leggen van een vak. In de volgende examenperiode kunnen ze dat dan laten vallen, of ze kunnen het vak nog eens volledig doen, om te herkansen of hun punten te verbeteren."