"Kernuitstap kan leiden tot (mogelijk frequente) black-outs en prijsstijgingen", stelt UAntwerpen in nieuw rapport

In maart moet de regering-De Croo definitief de knoop doorhakken; sluiten we nu al onze kerncentrales - zoals eerder voorzien was - of toch niet? In een scenario van sluiting moet België - naast onze hernieuwbare energie - onder meer rekenen op enkele extra gascentrales, die dan weer de CO₂-uitstoot zouden verhogen. Maar er is ook een mogelijke impact op de prijs en de bevoorradingszekerheid.

In een studie berekenden Kevin Mills, Johan Braet en Johan Springael van de Universiteit Antwerpen de mogelijke impact van een volledige kernuitstap. Dit zijn hun voornaamste conclusies.