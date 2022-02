Koopjes op de huurprijs van winkels in Hasselt: “Soms tot 70% korting”

Op 1 april sluit C&A de deuren in de Demerstraat. Reden is onder andere de dringende renovatie van het pand en wie daarvoor moet opdraaien. Maar soms is het ook een tactiek om te dreigen een pand te verlaten om uiteindelijk een lagere huurprijs te kunnen krijgen. “Zo kunnen uitbaters kortingen krijgen van 50 tot zelfs 70 procent”, vertelt centrummanager Ben Croonenborghs. “Het is een markt van vraag en aanbod die zich de komende tijd nog zal stabiliseren.”

Winkels zoals Bershka en Primark hebben het al voorgedaan. Zij hebben mooie kortingen kunnen bekomen op de huur, bij Bershka was dat zelfs 50%. Andere winkels verhuizen toch, zo moest Rituals in de Demerstraat 3.000 euro per m2 betalen per jaar. Intussen zijn ze verhuisd naar een groter pand in de Demerstraat, maar daar is de prijs niet van bekend.