Koppel start detectivebureau in Oostrozebeke: "Vooral ziekteverzuim opsporen geeft ons een kick"

Bedrijven en particulieren kunnen de privédetectives uit Oostrozebeke voor verschillende opdrachten boeken. "Denk maar aan het controleren van ziekteverzuim of de tijdsbesteding van de kinderen. We doen uiteraard ook huwelijksonderzoek. Dat is een beetje zoals in de films: foto's nemen van iemand die zijn partner bedriegt of een wilde achtervolging. Dan stroomt de adrenaline wel door je lijf. Maar wat je dan niet ziet in de films, is dat het soms heel eenzaam kan zijn, die lange autoritten en dat wachten."