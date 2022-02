BELUISTER Brusselaars brengen laatste groet aan oud-burgemeester Freddy Thielemans

Freddy Thielemans was van 2001 tot 2013 burgemeester van Brussel en actief in allerlei verenigingen. Eerder was hij ook schepen en Europees parlementslid. In 2016 kwam Thielemans ten val op de trap van zijn huis en liep daarbij een schedelbreuk en een hersenbloeding op. Sindsdien ging zijn gezondheidstoestand verder achteruit. Vandaag en morgen kan je tussen 14 uur en 19 uur terecht op het stadhuis voor een laatste groet. Zaterdag vindt de uitvaartplechtigheid plaats.