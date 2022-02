Leidingwater spuit 15 meter hoog in Hasselt, De Watergroep: "Geen lek"

"De omwonenden hebben nog altijd kraantjeswater", benadrukt Van der Cruysse. "De werken hebben geen invloed op de watertoevoer." De waterfontein was wel een spectaculair zicht en trok ook wat kijklustigen. "Ze zijn hier de aansluitingen in lood tussen de woningen en de waterleidingen aan het vervangen", zegt een toeschouwer. "En omdat hier de waterleiding in het midden van de straat ligt, is dat waarschijnlijk moeilijker."

"Het is ook moeilijk voor het verkeer dat hier passeert", zegt de man. "De signalisatie aan de werken is onvoldoende. De straat is niet afgesloten, verkeer is dus mogelijk, maar verschillende auto's en zelfs vrachtwagens moesten door de werken over het voetpad."