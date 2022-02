"Echt getwijfeld om naar huis te gaan": Linde Merckpoel praat met Kim Meylemans na chaotische start in Peking

De 25-jarige skeletoni Kim Meylemans stapte zaterdag op het vliegtuig naar Peking, maar haar Chinese trip is uitgedraaid op een nachtmerrie. Na meerdere negatieve coronatests moest ze toch in quarantaine blijven, waarna ze een emotionele boodschap plaatste op Instagram. Ondertussen mag ze toch in het olympisch dorp verblijven. Linde Merckpoel belde haar op om te vragen hoe het gaat.