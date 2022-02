MediaMarkt bij Makro in Deurne sluit, personeel gaat naar andere vestigingen

Er zijn verschillende redenen om de winkel in Deurne te sluiten, vertelt Janick De Saedeleer van MediaMarkt. "Het gaat bijvoorbeeld over de bereikbaarheid, de mensen moeten in Makro binnen om tot bij ons te komen. Het assortiment in de andere winkels van MediaMarkt in de regio is ook groter, en de mensen vinden beter de weg naar daar dan naar Deurne."

In Deurne werken 20 mensen. "Ze kunnen allemaal aan de slag blijven bij MediaMarkt, er verliest niemand zijn baan", zegt De Saedeleer. "Ze zullen tewerkgesteld worden in de drie vestigingen in de buurt: in het centrum van Antwerpen, in Schoten of in Wilrijk."



De winkel van MediaMarkt in Deurne sluit begin maart.