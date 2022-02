Na meldingen grensoverschrijdend gedrag en relletjes gaat Gent extra camera's in uitgaansbuurten plaatsen

In totaal zullen er dus 18 camera's de situatie volgen in de twee buurten en over de veiligheid waken. De camera's zullen op zo'n manier geplaatst worden dat alles goed overzien wordt. Want op dit moment gebeurt het dat feiten niet opgemerkt worden omdat die buiten het zicht van de camera's plaatsvinden. "De camera's zullen betere beelden opleveren en meer feiten en daders in beeld kunnen brengen", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) in het persbericht dat de stad Gent verstuurde.