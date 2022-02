Na verwijten en bedreigingen tegen naamgenoot KCS Machelen: "Voetbalbond, schrap  het stamnummer van FC Machelen"

De reputatie van FC Machelen was al zwaar beschadigd door eerdere incidenten maar afgelopen weekend werd dat nog erger nadat een speler van FC Machelen een speler van OHR Huldenberg buiten westen sloeg. Daarop liet het gemeentebestuur van Machelen weten dat FC Machelen niet meer welkom is op de sportterreinen in Machelen.