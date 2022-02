Nederlandse zangeressen schrijven open brief over grensoverschrijdend gedrag

Het schandaal rond The Voice of Holland barstte vorige maand los, na getuigenissen van deelnemers over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder meer een muzikant, regisseur en jurylid kwamen in opspraak. Zanger en jurylid Ali B werd onder meer ook beschuldigd van aanranding. Hij zette zelf zijn activiteiten voorlopig stop. En televisiezender RTL besliste om het programma zelf ook op te schorten.

Ondertussen lijkt het duidelijk dat het grensoverschrijdend gedrag niet beperkt is tot The Voice of Holland alleen. Er lijkt veel meer te broeien in Nederlandse showbizzwereld. Er blijven getuigenissen komen van zangeressen en actrices over dit soort gedrag van vooral mannelijke collega's. Aanleiding voor een kleine 30 zangeressen dus om een open brief te publiceren.



In de brief opnieuw ook getuigenissen en voorbeelden met wat soort wangedrag de zangeressen soms te maken kregen of krijgen. En meteen ook een oproep aan de Nederlandse muziekindustrie in zijn geheel om meer te doen tegen seksueel grensoverschrijden gedrag. "Waarschijnlijk zal dit het probleem alsnog niet oplossen, maar het is in elk geval een begin. Iets om ervoor te zorgen dat het meisje dat op dit moment met haar borstel voor de spiegel aan het zingen is niet dezelfde shit mee hoeft te maken als wij", klinkt het.